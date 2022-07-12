اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يوليه 2022 11:24 م
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أجمل فسحة مجانية بشارع النيل فى رأس البر.. فيديو

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 10:10 م
أجمل فسحة مجانية بشارع النيل فى رأس البر.. فيديو سوق رأس البر
دمياط: معتز الشربيني

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يعد شارع النيل برأس البر أحد أهم الشوارع الرئيسية برأس البر، وهو مقصد كل زوار المصيف للفسحة والتنزه، وشراء كافة المستلزمات الضرورية.

 
ويمتد شارع النيل بمحاذاة المجرى المائى لنهرالنيل، ويمتد حتى منطقة اللسان الشهيرة، وهو فسحة ونزهة مجانية. 
 
ويوجد مئات المحلات المنتشرة على شارع النيل يتوافر بها مستلزمات المنازل والملابس ولعب الأطفال ومستلزمات البحر والأكسسوارات والأحذية.
 
التنزه في شوارع رأس البر (1)
التنزه في شوارع رأس البر

التنزه في شوارع رأس البر (2)
التنزه في شوارع رأس البر

التنزه في شوارع رأس البر (3)
التنزه في شوارع رأس البر

التنزه في شوارع رأس البر (4)
التنزه في شوارع رأس البر
 

دمياط

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راس البر



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