اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 يوليه 2022 03:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

58 نفقاً بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتسهيل وصول الحجاج للمسجد الحرام

الإثنين، 11 يوليه 2022 02:17 م
58 نفقاً بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتسهيل وصول الحجاج للمسجد الحرام المسجد الحرام
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن إجمالي عدد الأنفاق بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة بلغ نحو 58 نفقاً، وتبلغ أطوالها الإجمالية أكثر من 30 كيلو متراً؛ لتسهيل وصول الحجاج إلى المسجد الحرام دون عناء والمساهمة في التغلب على وعورة الطبيعة الطبوغرافية.


وأوضحت الوكالة، اليوم الإثنين أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بأمانة العاصمة المقدّسة وضعت الخطط والترتيبات كافة منذ وقت مبكر وقبل دخول الموسم، لتهيئة ومتابعة شبكة الأنفاق الموجودة بمكة المكرّمة والمشاعر المقدسة، والتي تسهم بشكل كبير في تسهيل الحركة المرورية والقضاء على مشكلات الازدحام التي قد تعانيها العاصمة المقدّسة خلال رحلة ضيوف الرحمن لمدن الحج الثلاث.


وأضافت أن الفرق الفنية تقوم بمتابعة صيانة الشبكات الكهربائية والمصابيح وأجهزة الإنذار والحريق، وتفقد عناصر الشبكة وجميع مكوناتها من إضاءة وأنظمة تهوية وإطفاء ووسائل سلامة وغيرها لتهيئة كافة الأوضاع لزوار بيت الله الحرام، وتوفير سبل الراحة والطمأنينة لهم.


وكانت أمانة العاصمة المقدّسة، قد أعدت العديد من المشاريع الخاصة بصيانة وتشغيل شبكات الأنفاق وذلك من أجل تقديم أفضل الخدمات لزوّار وقاصدي المسجد الحرام، وانطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على تهيئة كافة الأوضاع الكفيلة براحة وطمأنينة ضيوف الرحمن في كل الأوقات.


مكة المكرمة

المسجد الحرام

موسم الحج

حجاج بيت الله الحرام



الموضوعات المتعلقة

حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية من المتعجلين ينتهون من رمى الجمرات

الإثنين، 11 يوليه 2022 12:43 م

تعرف على ما سيفعله حجاج بيت الله الحرام فى يوم التشريق الثانى × 8 خطوات

الإثنين، 11 يوليه 2022 07:00 ص

حجاج بيت الله يستقبلون غدا ثانى أيام التشريق.. "الحج والعمرة" تطبق التأمين الشامل لضيوف الرحمن.. الداخلية: جاهزية عالية لتنظيم حركة الحشود.. "التدفق المتدرج" يمنع تزاحم الحجاج.. ولأول مرة سكوتر كهربائى للحجيج

الأحد، 10 يوليه 2022 06:30 م

مباشر من رمى الجمرات لحجاج بيت الله الحرام في مشعر منى.. لايف

الأحد، 10 يوليه 2022 03:10 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة