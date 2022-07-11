58 نفقاً بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتسهيل وصول الحجاج للمسجد الحرام

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ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن إجمالي عدد الأنفاق بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة بلغ نحو 58 نفقاً، وتبلغ أطوالها الإجمالية أكثر من 30 كيلو متراً؛ لتسهيل وصول الحجاج إلى المسجد الحرام دون عناء والمساهمة في التغلب على وعورة الطبيعة الطبوغرافية.



وأوضحت الوكالة، اليوم الإثنين أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بأمانة العاصمة المقدّسة وضعت الخطط والترتيبات كافة منذ وقت مبكر وقبل دخول الموسم، لتهيئة ومتابعة شبكة الأنفاق الموجودة بمكة المكرّمة والمشاعر المقدسة، والتي تسهم بشكل كبير في تسهيل الحركة المرورية والقضاء على مشكلات الازدحام التي قد تعانيها العاصمة المقدّسة خلال رحلة ضيوف الرحمن لمدن الحج الثلاث.



وأضافت أن الفرق الفنية تقوم بمتابعة صيانة الشبكات الكهربائية والمصابيح وأجهزة الإنذار والحريق، وتفقد عناصر الشبكة وجميع مكوناتها من إضاءة وأنظمة تهوية وإطفاء ووسائل سلامة وغيرها لتهيئة كافة الأوضاع لزوار بيت الله الحرام، وتوفير سبل الراحة والطمأنينة لهم.



وكانت أمانة العاصمة المقدّسة، قد أعدت العديد من المشاريع الخاصة بصيانة وتشغيل شبكات الأنفاق وذلك من أجل تقديم أفضل الخدمات لزوّار وقاصدي المسجد الحرام، وانطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على تهيئة كافة الأوضاع الكفيلة براحة وطمأنينة ضيوف الرحمن في كل الأوقات.