10 خطوات هتعرفك إزاى تقضى إجازتك فى رأس البر ومتدفعش كتير.. صور

دمياط - فريق المحافظات

كتير بيشتكي من ارتفاع أسعار الخدمات في راس البر ، الكل خايف يقرب لكن ورغم كده فضلت راس البر محتفظة بمكانتها في قلوب كل الأسر المصرية توافد الكثير من الرحلات اليومية من بداية الصيف الي الآن.

احنا هنا هنعرفك ازاى تقدر تصيف في رأس البر من غير ما تدفع كتير واسال مجرب.

الخطوة الأولى

بعد ما توصل دمياط قدامك طريقتين إما أن تركب من موقف رأس البر في دمياط، أو إنك تركب عزبة البرج وبعدها تاخد لانش رحلة نيلية بسيطة مش هتكلفك غير 1.5 بس وكده تكون وصلت.

الخطوة التانية

عشان تاخد شالية دور كويس على مكاتب العقارات بلاش تتعامل مع أي شخص مجهول الهوية، أو انك تروح فنادق المدينة هتعرف وقتها اسعار الغرف الليلة تبدأ من 100 جنية كل ما تقرب من الشاطئ السعر بيزيد لكن أغلي سعر الليلة بتوصل 500 جنية عشان كده بنقولك اتعامل مع مكاتب عقارات اوعي الأشخاص المجهولة.

الخطوة التالتة

خلاص حجزت مكانك وعرفت هتعمل ايه، تروح طوالى على الشواطئ المجانية، ودى بلاش للمواطنين كلها فقط إيجار الشمسية تقريبا 100 جنية وده ممكن تتجاوزها لو معاك معداتك الشخصية

الخطوة الرابعة

مطاعم كتير في راس البر ممكن تاكل من عندهم احلى سمك، تقدر كمان تتسوق في سوق رأس البر العمومى هتلاقي هناك أصناف كتير من الأسماك واسعارها على قد ايدك، وكمان هتلاقي افران تجهيز الأسماك موجودة بتجهزلك السمك حسب طلبك وسعر الكيلو 15 جنية

أو انك تروح سوق 63 اسال علي السوق ده لو حابب تاكل ايطالي هتلاقي الكريبات والبيتزا اشهر المحلات موجودة في سوق 63. الاسعار تبدا من 25 جنية وكل المستويات موجودة

تقدر تتسوق من الهايبرات جويدة، بهنس، صادق ، سند، اشهر العلامات التجارية اللي ممكن تاخد من عندها احتياجاتك من غير مغالاة.

الخطوة الرابعة

تخلص يومك على الشاطئ وتطلع على شارع النيل، نمشي سياحي هتخطفك، هتلاقي نفسك وصلت منطقة اللسان هناك قضي الباقي من يومك كل ده بلاش طبعا.

الخطوة الخامسة

حبيت تشتري هدايا هتلاقي نفسك وسط سوق كبير كل حاجة فيه موجودة، والحلويات هناك على كل شكل ولون تقدر تاكل مشبك دمياط الاصلي ب 35 جنية للكيلو.

الخطوة السادسة

منطقة الألعاب الترفيهية تذكرتها 10 جنية وهناك ممكن اطفالك يقضوا باقي اليوم لو معاك طفلين مش هتدفع اكتر من 40 جنية انت وميزانيتك.

السيرك كمان أما بيكون شغال ده سهرة لوحده، التذكرة 50 جنية لما تكون vip يعني لو سهرت في السيرك اليوم خلص.

حاولنا نعرفك طريقة تقدر تقضي فيها يوم في راس البر من غير ما تدفع كتير وكل سنة وانتوا طيبين