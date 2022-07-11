وزير خارجية الصين يحث دول جنوب شرق آسيا على تجنب استخدامها "كقطع شطرنج"

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حث وزير الخارجية الصيني وانج يي اليوم الإثنين دول جنوب شرق آسيا على ضرورة تجنب استخدامها ك"قطع شطرنج" من قبل القوى الكبرى في منطقة قال إنها معرضة لخطر إعادة تشكيلها بفعل العوامل الجيوسياسية، وذلك في خطاب ألقاه أمام اجتماع رابطة آسيان المنعقد حاليا في إندونيسيا .



وقال الوزير الصيني - حسبما نقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن العديد من الدول في المنطقة تتعرض لضغوط للانحياز إلى جانب معين، مضيفا "علينا عزل هذه المنطقة عن الحسابات الجيوسياسية .. من استخدامها كقطع شطرنج جراء التناحر بين القوى الكبرى والإكراه" كما شدد على أهمية أن يكون مستقبل المنطقة بيد دولها .



وتعد جنوب شرق آسيا هي منطقة احتكاك جيوسياسي بين القوى الكبرى نظرا لأهميتها الاستراتيجية، حيث تشعر دول المنطقة الآن بالقلق من الوقوع في وسط التنافس بين الولايات المتحدة والصين .



وتتصاعد التوترات حيث تدعي الصين أن بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا هو أراضيها بناء على ما تقوله خرائط تاريخية، مما يضعها على خلاف مع بعض دول الآسيان التي تقول إن المزاعم تتعارض مع القانون الدولي .



وتأتي كلمة وانج بعد أيام من حضوره اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في بالي ووسط دبلوماسية صينية مكثفة جعلته يقوم بسلسلة من التوقفات في جميع أنحاء المنطقة في الأسابيع الأخيرة.



وعلى هامش مجموعة العشرين، عقد وانج اجتماعا لمدة خمس ساعات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، حيث وصف كلاهما أول محادثات شخصية لهما منذ أكتوبر بأنها "صريحة".