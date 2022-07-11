وزير الصحة الروسي: الوضع هادئ في روسيا رغم زيادة إصابات كورونا عالميا

أ ش أ

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو بأنه على الرغم من تسجيل عدد من الدول زيادة في الإصابات بفيروس كورونا، إلا أن الوضع هادئ في روسيا.



و أضاف موراشكو - في تصريحات -وفق ما نقلته وكالة أنباء إنترفاكس الروسية اليوم الإثنين - إنه "يوجد حاليًا ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا في عدد من البلدان. وحتى الآن الوضع في بلدنا هادئ بشكل عام ولكن الاهتمام بصحة الفرد أمر لا بد منه وخاصة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا".



وحث الوزير الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا على الحصول على جرعة معززة في غضون ستة أشهر من تلقي التطعيم.