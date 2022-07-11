اليوم السابع
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وزير الزراعة يتابع مع قيادات الوزارة منع البناء على أرض زراعية فى إجازة العيد

الإثنين، 11 يوليه 2022 03:56 م
وزير الزراعة يتابع مع قيادات الوزارة منع البناء على أرض زراعية فى إجازة العيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتبت ــ أسماء نصار

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يتابع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على مدار الساعة جهود منع البناء على الأراضي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، ويوجه قيادات الوزارة ومدير المديريات في المحافظات باتخاذ كافة الإجراءات للإزالة الفورية في المهد لحالات التعدي، وكذلك أعمال تشوين مواد البناء وذلك بالتنسيق مع الشرطة وأجهزة الحكم المحلي.
 
وقال القصير، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يتابع مع كافة أجهزة الدولة جهودها في التصدى للبناء على الأراضي الزراعية والتي هي المصدر الرئيسي لتحقيق الأمن الغذائي وثروة قومية للأجيال.
 
ويتلقى وزير الزراعة تقاير يومية بجهود الإدارة المركزية لحماية الأراضي ومديريات الزراعة بالمحافظات في منع التعديات والإزالة الفورية لكل حالات التعدي على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع المحليات.

وزير الزراعة

الاراضى الزراعية

عيد الاضحى

وزارة الزراعة



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