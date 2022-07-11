نقل جثمان "شينزو آبى" إلى معبد فى وسط طوكيو لإلقاء نظرة الوداع عليه

وكالات

ألقى أفراد عائلة وأصدقاء رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، نظرة الوداع عليه في طوكيو، بينما تبدأ اليوم الاثنين مراسم وداع رئيس الوزراء السابق في معبد Zojoji البوذي، في وسط طوكيو، بحضور أقارب وأصدقاء ومعاوني آبي، على أن تقام الجنازة غدا الثلاثاء.

وبدأ وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن زيارة إلى اليابان؛ لتقديم التعازي في وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم، أن بلينكن التقى رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو في العاصمة (طوكيو) لمدة عشر دقائق، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تأتي بناء على تعليمات تلقاها بلينكن من الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ لنقل التعازي نيابة عن حكومة الولايات المتحدة.



شينزو آبى



وقال بلينكن - خلال الاجتماع - إن شينزو آبي كان من مؤيدي التحالف الثابت بين اليابان والولايات المتحدة، مضيفا أنه كان يؤيد رؤية أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومنفتحة كما أنه حقق إنجازات عظيمة في تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة والدول الأخرى ذات التفكير المماثل.

وصرح بلينكن للصحفيين - بعد الاجتماع - بأن الشعب الأمريكي يشعر بالخسارة مع الشعب الياباني، قائلا "أنا هنا لأن الولايات المتحدة واليابان أكثر من مجرد حلفاء .. نحن أصدقاء".



الحزن يهيمن على اليابانيين



وأضاف بلينكين: "في الفترة التي قضاها في منصبه، قام رئيس الوزراء شينزو آبي أكثر من أي شخص آخر برفع العلاقات بين الولايات المتحدة واليابان إلى آفاق جديدة".

وتابع قائلا: "إن شينزو آبي يتمتع بصفات نادرة .. رجل ذو رؤية لديه القدرة على تحقيق تلك الرؤية"، وأضاف "سنفعل كل ما في وسعنا لمساعدة أصدقائنا على تحمل عبء هذه الخسارة" لافتا إلى أنه أطلع كيشيدا على رسائل لعائلة شينزو آبي من الرئيس بايدن.



حضور مسؤولين لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على آبى

كما حضر سفير روسيا لدى اليابان ميخائيل غالوزين مراسم وداع رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي التي تقام اليوم الاثنين، وفق بيان للسفارة في طوكيو.