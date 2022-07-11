اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 يوليه 2022 12:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

موسكو: تدمير 243 مقاتلة و137 مروحية منذ بداية العملية العسكرية فى أوكرانيا

الإثنين، 11 يوليه 2022 12:10 م
موسكو: تدمير 243 مقاتلة و137 مروحية منذ بداية العملية العسكرية فى أوكرانيا الجيش الروسى
كتب ـ أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الجيش الروسى، أن مقاتلة روسية من طراز "سو-35" أسقطت طائرة أوكرانية من طراز "سو-25"، اليوم الماضي، بالقرب من قرية "بوغاتير" في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف الجيش الروسى، أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أسفرت حتى الآن عن تدمير 243 مقاتلة، و137 طائرة مروحية، و1506 طائرات بدون طيار، و354 صاروخا مضادًا للطائرات.

وأوضح الجيش الروسى، أنه تم تدمير 4020 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى، و741 مركبة قتالية لقاذفات صواريخ متعددة، و3132 مدفعية ميدانية ومدافع هاون، و 4149 مركبة عسكرية خاصة.

 


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة