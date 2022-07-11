موسكو: تدمير 243 مقاتلة و137 مروحية منذ بداية العملية العسكرية فى أوكرانيا

كتب ـ أحمد عرفة

أكد الجيش الروسى، أن مقاتلة روسية من طراز "سو-35" أسقطت طائرة أوكرانية من طراز "سو-25"، اليوم الماضي، بالقرب من قرية "بوغاتير" في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف الجيش الروسى، أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أسفرت حتى الآن عن تدمير 243 مقاتلة، و137 طائرة مروحية، و1506 طائرات بدون طيار، و354 صاروخا مضادًا للطائرات.

وأوضح الجيش الروسى، أنه تم تدمير 4020 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى، و741 مركبة قتالية لقاذفات صواريخ متعددة، و3132 مدفعية ميدانية ومدافع هاون، و 4149 مركبة عسكرية خاصة.