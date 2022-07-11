موجة حر شديدة تضرب إسبانيا مع عاصفة دانا وتحذيرات من حرائق الغابات

كتبت ـ فاطمة شوقى

تشهد إسبانيا ارتفاع حاد فى درجات الحرارة حيث تصل درجات الحرارة إلى 43 درجة، مع التعرض لعاصفة دانا، وهناك تحذير من حرائق الغابات، واحتمي المواطنون بالظل في المتنزهات أو يقصدون الشواطئ أو يحتسون المشروبات الباردة، وفقا لقناة "انتينا" الإسبانية.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، نجا الإسبان في يونيو من موجة حارة جاءت مبكرا لأول مرة منذ عام 1981.

وتشهد العديد من المدن في الجنوب والغرب وشبه الجزيرة الوسطى وجزر الكناري في المحيط الأطلسي أعلى درجات الحرارة ، والتي ستستمر طوال الأسبوع المقبل ، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية الإسبانية (AEMET).

كما تتعرض إسبانيا لعاصفة دانا، في الوقت الحالي، قام ما يصل إلى سبع مجتمعات إسبانية ذاتية الحكم، بما في ذلك الأندلس ومدريد، بتفعيل المستوى البرتقالي الثلاثاء بسبب الحد الأقصى الذي سيتراوح بين 39 و 44 درجة (YO)

في إشبيلية ، على سبيل المثال ، 38 درجة مئوية والحد الأدنى 23 درجة مئوية ، بينما في مدن مثل قرطبة أو باداخوز يمكن أن يصل الحد الأقصى إلى 44 درجة مئوية للأسبوع المقبل.