اليوم السابع
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مليون نسخة من المصحف الشريف هدية خادم الحرمين للحجاج المغادرين

الإثنين، 11 يوليه 2022 02:20 م
مليون نسخة من المصحف الشريف هدية خادم الحرمين للحجاج المغادرين المصحف الشريف
إيمان حنا

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توزع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، اليوم، هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وبمختلف الأحجام، وتراجم كلمات القرآن الكريم بأكثر من 76 لغة عالمية، على الحجاج المغادرين إلى بلادهم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وميناء جدة الإسلامي، ومختلف المنافذ البرية والبحرية، والعاملين في الحج من مختلف القطاعات الحكومية .
 
وستبدأ الوزارة عملية توزيع الهدية التي تبلغ مليون نسخة من القرآن الكريم على حجاج بيت الله الحرام المغادرين إنفاذا للتوجيه السامي، الذي يأتي استمرارا للعناية العظيمة، والاهتمام البالغ من القيادة الرشيدة في خدمة القرآن الكريم، واتساقا مع رسالة المملكة وريادتها فى العالم الإسلامى.

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