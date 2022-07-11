اليوم السابع
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مصرع لص أثناء سرقته محتويات شقة فى العمرانية

الإثنين، 11 يوليه 2022 10:10 م
مصرع لص أثناء سرقته محتويات شقة فى العمرانية سرقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة ملابسات العثور على جثة شاب بمنور عقار فى العمرانية، حيث تبين أنه خلال محاولته سرقة شقة اختل توازنه وسقط من الطابق الخامس مفارقا الحياة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة شاب بمنور عقار فى العمرانية، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن الجثة لشاب سابق اتهامه فى عدة قضايا، خلال محاولته سرقة شقة بالطابق الخامس، اختل توازنه وسقط ليلقى مصرعه.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستدعاء مالك الشقة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 

 


سرقة شقة

مصرع لص

قسم العمرانية

امن الجيزة



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