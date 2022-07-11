مصرع طفلين غرقا ببحر شبين الكوم فى المنوفية

لقى طفل مصرعه غرقا فى بحر شبين الكوم بالقرب من منطقة كوبرى مبارك، أثناء الاستحمام فى مياه البحر فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدمينى مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم يفيد بغرق طفل أثناء الاستحمام داخل بحر شبين بمنطقة كوبرى، وتم الدفع بغواصين إلى مكان الواقعة للبحث عن جثة الطفل، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

كما تلقى اللواء سالم الدمينى مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء يفيد بغرق طفل بقرية زاوية الناعورة بدائرة المركز، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.