مصرع شاب لقي مصرعه غرقًا في مياه النيل ببني سويف

بنى سويف هانى فتحى

انتشلت قوات الإنقاذ النهري، جثة شاب لقي مصرعه غرقًا في مياه النيل، بين قريتي عزب الفنت وكفر درويش بمركز الفشن، جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى الفشن المركزي.



تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة الإنقاذ النهري، يفيد بورود بلاغًا بغرق شاب في مياه النيل بين قريتي عزب الفنت وكفر درويش بدائرة مركز شرطة الفشن.



وأنتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ وتمكنت من إنتشال جثة الشاب الغريق، وتبين أنه يدعى "محمد احمد عبدالعظيم" 19 عامًا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف النيابة العامة.



وتم اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بإستدعاء مفتش الصحة المختص، وإستصدار تصريح الدفن وتسليم جثة الشاب المتوفي إلي أهليته لدفنها بمقابر الأسرة.







