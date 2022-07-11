اليوم السابع
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مصرع شاب فى حادث تصادم دراجة نارية وسيارة بالمنوفية

الإثنين، 11 يوليه 2022 10:34 ص
مصرع شاب فى حادث تصادم دراجة نارية وسيارة بالمنوفية جثة - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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لقى شاب مصرعه بقرية بهواش التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك فى حادث تصادم دراجة نارية بسيارة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد مراد أبو الدهب رئيس مباحث مركز شرطة منوف، يفيد مصرع شاب يبلغ من العمر 22 عاما، مقيم بقرية بهواش التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك فى حادث تصادم دراجة نارية بسيارة.


تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





 


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