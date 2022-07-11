مصرع شاب غرقًا فى مصيف جمصة بالدقهلية

الدقهليه شريف الديب

لقى شاب مصرعه غرقًا بمصيف جمصة محافظة الدقهلية اليوم، بعد نزوله للاستحمام هربًا من حرارة الجو، والاستمتاع بأجواء ثالث أيام عيد الأضحي، وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثمانه ونقله إلى مستشفى جمصة المركزي.

كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة بمصرع أحد الأشخاص غرقًا بعد نزوله الي البحر .

انتقل ضباط قسم شرطة جمصة الي المستشفى وبالفحص تبين مصرع مصرع شاب غرقا ببحر جمصه "عمر كرم ابراهيم عمر "، مقيم بالمنشية مركز شربين.

وتبين أن الشاب نزل الي مياه البحر للإستحمام وعقب نزولة جرفة التيار ولقى مصرعه غرقًا لعدم إجادتة السباحة.

حرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات.

في السياق ذاته شهد مصيف جمصة اقبال كثيف من الزوار وألمصطفين على شاطئ المدينة جمصه في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وشدد مجلس مدينة جمصة في بيان له المصطافين الالتزام بالارشادات والتعليمات الموجودة على مداخل المشايات المؤدية إلى البحر حفاظاً على سلامة المصيفين .