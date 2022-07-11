مصرع شاب غرقا برأس البر ورجال الإنقاذ ينجحون في انتشال الجثمان

دمياط - فريق المحافظات

لقي شاب مصرعه غرقا في مدينة رأس البر، وذلك أثناء قيامه بالنزول لشاطئ 77 صباح اليوم.



وقام رجال الإنقاذ بالتنسيق مع الإنقاذ النهري بالبحث عن جثمانه لمدة استغرقت 40 دقيقة، نجح خلالها رجال الإنقاذ في انتشال الجثمان وتسليمه لمرفق الإسعاف، الذي قام بإيداع الجثمان داخل مستشفى 107 برأس البر، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأمر.



وأشارت المعلومات إلى أنه شاب من أهالى مدينة الزرقا، في العقد الثانى من العمر وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستخراج تصريح الدفن.



