مصرع سيدة على يد مسجل خطر حاول دخول منزلها لشراء مخدرات من ابنها بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، مصرع سيدة إثر مشاجرة نشبت بينها وبين مسجل خطر، حاول دخول منزلها عنوة لشراء مخدرات من نجلها، فقاومته فضربها بزجاجة مياه غازية مسكورة ومزق جانبها الأيمن، جرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة، والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، كما أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.



تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغا بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها غارقة فى دمائها وبها آثار طعن.



على الفور انتقلت قوات الأمن ورجال البحث الجنائى لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين مقتل ربة منزل، 56 سنة، داخل مسكنها بشبرا الخيمة، ومصابة بجروح طعنية بالجنب الأيمن.



وتمكن رجال البحث الجنائى من ضبط المتهم، مسجل خطر، 38 سنة، عاطل، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، حيث توجه لمسكن نجل المجنى عليها لشراء مواد مخدرة منه، فوجده غير متواجد بالمنزل فحاول دخوله المنزل عنوة، وضرب السيدة بزجاجة مياه غازية أدت إلى إصابتها وأودت بحياتها.