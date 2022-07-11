وذكرت الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني أنه من المقرر أن تلتقي نويز مع شركاء المنظمات الدولية ومسؤولي الحكومة الأوغندية لمناقشة تدفق اللاجئين الأخير وللتنسيق بشأن الأولويات الإنسانية لأكثر من 1.5 مليون لاجئ تستضيفهم أوغندا.

وأضافت أن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون السكان واللاجئين والهجرة ستزور مخيمات اللاجئين للاستماع بشكل مباشر من اللاجئين حول احتياجاتهم الصحية وسبل العيش والتعليم والحماية أثناء استضافتها في أوغندا.

وأشارت إلى أن نويز ستتوجه بعد ذلك إلى جنيف من 16 إلى 19 يوليو الجاري، لتلتقي مع المنظمات الإنسانية الدولية والمنظمات غير الحكومية والحكومات المانحة الأخرى لمناقشة القضايا الإنسانية التي تؤثر على السكان الأكثر ضعفا في جميع أنحاء العالم.