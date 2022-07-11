مسئول ألماني: يمكننا توفير تكنولوجيا تخزين الطاقة لأذربيجان

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قال المدير التنفيذي لجمعية أنظمة تخزين الطاقة الألمانية (BVES) أوربان وينديلين إنه يمكن لألمانيا توفير تكنولوجيا تخزين الطاقة اللازمة للحفاظ على استقرار الإمدادات وأمنها لأذربيجان.

وأوضح المسؤول الألماني - في تصريحات لوكالة أنباء ترند الاذرية - "إن قدرة أذربيجان على الطاقة المتجددة هائلة، توجد مياه للطاقة الكهرومائية ، وجبال للطاقة الشمسية ، وأفضل الظروف لإنتاج طاقة الرياح البرية والبحرية".

ووفقًا له، قد يكون منتدى الاستدامة الألماني الأذربيجاني مساهمة جيدة في مسار الطاقة الخضراء في أذربيجان.

وتابع "هذا المنتدى هو باب مفتوح للسوق الأذربيجاني، وهو سوق جديد للشركات الصناعية الألمانية ، وفرصة مرحب بها للغاية للقاء الشركات من كلا البلدين، ويعطي فرصة للعمل معا وتبادل المعرفة والممارسات، مهمتنا اليوم إلقاء نظرة على الصورة الكاملة لسوق الطاقة الأذربيجاني ".