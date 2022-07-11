مراجيح وخيول وخروج على النيل.. كورنيش الغربية يعيش بهجة العيد لثالث يوم

الغربية محمد طارق

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرًا من داخل منطقة كورنيش النيل فى مدينة زفتى التابعة لمحافظة الغربية، وذلك لمتابعة إقبال أهالى المركز والمدينة للاستمتاع بالأجواء النيلية بثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يعد الكورنيش أحد أهم المقاصد السياحية للمواطنين.

يذكر أن أعمال التطوير بدأت منذ عامين ونصف تقريبا، وجرى البدء فى تركيب الإنترلوك الخاص بالممشى ودهان الأسوار الحديدية، وتطوير الحجر الفرعونى الخاص بالسور، كذلك رصف الطريق العام بطول 2 كيلو متر تقريبا، وكذلك تركيب المقاعد الحديثة للمواطنين بطول الممشي.

وكان رئيس مركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية صرح لـ"اليوم السابع"، أن أعمال تطوير الكورنيش تكلفت 1.5 مليون جنيه تقريبا، حيث تم الانتهاء من أسفلت الطريق العام بطول 2 كيلو متر تقريبا، فضلا عن تركيب مقاعد حديثة وللإنترلوك بطول الممشى.

وأضاف، أن قسم النظافة بمجلس المدينة يشن حملات نظافة يومية بطول الكورنيش لرفع القمامة وإزالة الأتربة، وذلك للحفاظ على المظهر الجمالى له، مناشدا المواطنين بعدم إلقاء المخالفات بمياه نهر النيل والحفاظ على المتنفس الوحيد للمدينة.



الاستمتاع بالعيد



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