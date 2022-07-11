مدينة الطود تزيل 3 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية فى العيد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، برئاسة الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، بالتنسيق مع الإدارة الزراعية وحماية الأراضى بالطود والإصلاح الزراعى بالمريس بحملة مكبرة بقرية المريس غرب النيل التابعة لمركز ومدينة الطود، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور خلال إجازة عيد الأضحى للتصدى بكل حزم لمحاولات التعدٍ على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة ومخالفات البناء.

ويقول الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، فى بيان صحفى، أنه أسفرت الحملة عن تنفيذ إزلالات فورية فى المهد لعدد 3 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحة 1400 متر ما يعادل 8 قراريط، منها 1050 متر مربع عبارة عن أسوار وقواعد خرسانية، و175 متر عبارة عن أسوار مبنية بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت، وردم حفر قواعد معدة للبناء على مساحة 175 متر.

وشارك فى الحملة كلا من على سيد صادق نائب رئيس المركز، والمهندس رومانى امساك مدير الإدارة الزراعية بالطود، وأشرف عبد الرحيم رئيس الوحدة المحلية لقرية المريس، وخالد السنوسى حماية الأراضى، وسيد بعيرى مسئول المتغيرات المكانية، والمهندسة شهيرة على يوسف رئيسة الوحدة الزراعية بالمريس.

وفى نفس السياق شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر بقيادة اللواء دكتور أحمد جمال الدين عواد رئيس المركز، حملة مكبرة لتحقيق الانضباط بالشارع، وبالتنسيق مع المقدم خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات إزالة التعديات بالطرق الرئيسية والفرعية ورفع إشغالات الباعة الجائلين منعا للمظاهر العشوائية وتحقيقاً للانضباط.

ويقول اللواء دكتور أحمد جمال الدين عواد رئيس مدينة القرنة، فى بيان صحفى، أنه أسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفات تضمنت 19 محضر إشغال طريق، و5 محاضر باعة جائلين، و9 محاضر نظافة عامة، و19 محضر مضبوطات متنوعة، و20 محضر إزلالات إدارية، كما تم إزالة مبانى وخيام عشوائية على مساحة 240 متر تقريباً.



مدينة الطود تزيل 3 حالات تعدى على الأراضى الزراعية فى العيد (1)



مدينة الطود تزيل 3 حالات تعدى على الأراضى الزراعية فى العيد (2)



مدينة الطود تزيل 3 حالات تعدى على الأراضى الزراعية فى العيد (4)



مدينة الطود تزيل 3 حالات تعدى على الأراضى الزراعية فى العيد (5)



مدينة الطود تزيل 3 حالات تعدى على الأراضى الزراعية فى العيد (6)



مدينة الطود تزيل 3 حالات تعدى على الأراضى الزراعية فى العيد (7)









