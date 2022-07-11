اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: استقبال 395 أضحية فى ثالث أيام عيد الأضحى بـ16 مجزرا

الإثنين، 11 يوليه 2022 08:38 م
محافظ كفر الشيخ: استقبال 395 أضحية فى ثالث أيام عيد الأضحى بـ16 مجزرا استقبال الاضاحى وذبحها بمجازر كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهد 16 مجزراً بالمدن والقرى الأم بمحافظة كفر الشيخ، توافد الأهالى والجمعيات لذبح الأضاحى مجاناً، وتقديم كافة الخدمات البيطرية، والكشف الظاهرى على الماشية، والكشف على اللحوم بعد الذبح، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لليوم الثالث على التوالي.بإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تابع الأعمال الجارية فى المجازر ونقاط الذبح، موجها الشكر لكل المسئولين بالمجازر ونقاط الذبح لتقديمهم كافة الخدمات للمواطنين وأعضاء الجمعيات المتعددة، مثنيا على الأهالى الذين توجهوا للمجازر لذبح الأضاحى مجانا، والاستفادة من كافة الخدمات البيطرية المقدمة بالمجازر.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المجازر ونقاط الذبح استقبلت فى اليوم الثالث من أيام عيد الأضحى المبارك، 395 رأس ماشية، ومازال العمل مستمر فى جميع المجازر، مشير إلى أنه يجرى يتم الكشف على الأضاحى قبل وبعد الذبح للتأكد من توافر جميع الشروط الصحية وصاحبتها للاستهلاك الآدمي.

 

 


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