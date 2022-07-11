محافظ بورسعيد: إزالة مخالفات بناء على أراضى الدولة

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم، عن استمرار الحملات المكبرة لرصد وإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمحافظة بورسعيد.

وأشار المحافظ إلى أن حى الجنوب قام بحملة مكبرة لإزالة بناء مخالف على أراضي وممتلكات الدولة فى منطقة أم خلف فى المهد على مساحة 150م، وتم إزالة الأساس ووقف أعمال البناء.

كما تم إزالة بناء مخالف فى منطقة الرضوان على مساحة 200م بجنوب بورسعيد، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بانهاء ملف التعديات على أملاك الدولة على مستوى الجمهورية.

وأكد محافظ بورسعيد، أنه سيتم عمل حملات مفاجئة لرصد أى مخالفات بناء وتعديات على الأراضى الزراعى وأملاك الدولة من خلال وحدة المتغيرات المكانية، والتي تختص برصد أى تعديات على مدار الساعة، خاصة خلال فترة الإجازات والعطلات الرسمية.

وشدد محافظ بورسعيد على أنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات، حيث تولي الدولة اهتماما كبيرا بهذا الملف، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء، مشيرا لأهمية استرجاع املاك الدولة ومنع التعدي عليها مجددا واستغلالها فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير و التنمية المستدامة بالدولة المصرية

وأوضح محافظ بورسعيد، أنه تم رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتصدى لأى محاولة للبناء المخالف خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها، وتوقيع العقوبات على المخالفين.

كما وجه رؤساء الأحياء بالمتابعة على مدار الساعة من خلال الحملات أى تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.