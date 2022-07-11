محافظ الغربية يتابع عمليات ذبح الأضاحى بالمجان بمجازر المحافظة

الغربية محمد طارق

تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية جهود مديرية الطب البيطرى فى متابعة أعمال ذبح أضاحى الجمعيات الخيرية والأهالى بمجازر المحافظة والتأكد من إتمام الذبح بصورة صحية لضمان وصول لحوم صالحة للاستهلاك الآدمى.





وقام الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالمرور على عدد من المجازر للاطمئنان على انتظام العمل بها موضحاً استمرار الذبح داخل المجازر بالمجان فى ثالث أيام العيد، حيث تم ذبح 452 أضحية فى ثانى يوم اليوم، مؤكدا على تواجد جميع الأطباء بشكل مكثف داخل المجازر للكشف على الماشية قبل الذبح، ولتنظيم العمل والإشراف على أعمال الذبح.





وشدد رحمى على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية داخل المجازر، واتباع كافة التعليمات الواردة لمواجهة الأمراض والتشديد على الإجراءات الوقائية والاحترازية وتطبيقها بكل حزم.





ومن الجدير بالذكر أن الغربية تضم عدد 20 مجزرا حكوميا والتى تعمل بكامل قوتها طوال أيام عيد الأضحى وتقدم خدمة الذبح بالمجان للمواطنين.