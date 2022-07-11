محافظ الدقهلية: رفع 310 أطنان قمامة و20 طن أتربة من شوارع وميادين المنصورة

الدقهليه شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على استمرار تنفيذ الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها من خلال معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة.

وقال "مختار" إنه تم رفع 310 أطنان قمامة و20 طن أتربة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية بالمنطقة المركزية بمشاركة 93 معدة تابعة لجهاز نظافة وتجميل المنصورة.

من جانبه أوضح المحاسب نادر محى الدين رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها أن حملات النظافة والتجميل والتشجير شملت كافة القطاعات بالمنطقة المركزية، حيث استمر العمل على مدار ثلاث ورديات، وقد تم المرور على شارع الجيش وشارع الجمهورية وشارع المشاية وشارع الثانوية وشارع الترعة وامتداد شارع جيهان وشارع الجلاء وشارع مستشفى الصدر وشارع النخلة وشارع بورسعيد وشارع كلية اداب ومنطقة الجامعة وشارع عبد السلام عارف وشارع بهرند ومنطقة مساكن الشناوى وشارع السلخانة وميدان الشيخ حسانين ومنطقة سندوب ومنطقة المجزر وشارع العبور وشارع قناة السويس ومنطقة توريل وشارع الجمهورية.

وشارع سعد زغلول كما شملت الحملة رفع أتربة وكنس كما تم رفع كفاءة ومراجعة الخلايا والأعمدة وتدعيم الإنارة بشارع فخر الدين خالد ومساكن الشناوى وتفريعاتة وشارع الجيش المنصورة كما تم غسيل ورى الجزر الوسطى بشارع الجيش والمشاية وفى قطاع الحدائق المفتوحة والمتنزهات، وتم نظافة وتقليم الاشجار وقص الحشائش بشارع الجيش ومنطقة 306 وحديقة عروس النيل وشجرة الدر ويستمر العمل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالى .

وأضاف أن المعدات المشاركة فى الحملات تضمنت سيارات نقل قلاب حمولة ما بين 5 و10 و20 طن ومكابس و4 لودر بوبكات و3لودر كبير و2سيارة كهرباء و6سيارات صغيرة حمولة نصف طن و2مكنسة لشفط الأتربة.

وأكد "المحافظ "على المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين فى كافة القطاعات الخدمية ، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن .