محافظ الإسماعيلية ينعى المهندس إسماعيل عثمان رئيس نادى الإسماعيلى الأسبق

ويتقدم محافظ الإسماعيلية بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن الجهاز التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية، بخالص العزاء لأسرة الفقيد، ومواطني الإسماعيلية، في وفاة أحد رموز الإسماعيلية الذين قدموا الكثير لبلدهم.

توفي اليوم الأثنين المهندس اسماعيل عثمان رئيس النادي الإسماعيلي الاسبق ورئيس نادي المقاولون العرب الأسبق ورئيس المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الإسماعيلية الأسبق وابن شقيق المهندس عثمان أحمد عثمان ومن المقرر تشييع الجثمان بعد صلاة المغرب من مسجد السيدة عائشة بالقاهرة.