اليوم السابع
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الإثنين، 11 يوليه 2022 07:51 م
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محافظ الإسماعيلية ينعى المهندس إسماعيل عثمان رئيس نادى الإسماعيلى الأسبق

الإثنين، 11 يوليه 2022 07:12 م
محافظ الإسماعيلية ينعى المهندس إسماعيل عثمان رئيس نادى الإسماعيلى الأسبق المهندس إسماعيل عثمان رئيس النادى الإسماعيلى الاسبق
الاسماعيلية- صبرى غانم

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ينعي اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، الدكتور مهندس إسماعيل عثمان رئيس  مجلس إدارة شركة المقاولون العرب الأسبق، ورئيس النادي الإسماعيلي الأسبق، ورئيس المجلس الشعبي المحلي السابق بالإسماعيلية.

ويتقدم محافظ الإسماعيلية بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن الجهاز التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية، بخالص العزاء لأسرة الفقيد، ومواطني الإسماعيلية، في وفاة أحد رموز الإسماعيلية الذين قدموا الكثير لبلدهم.
 
توفي اليوم الأثنين المهندس اسماعيل عثمان رئيس النادي الإسماعيلي الاسبق ورئيس نادي المقاولون العرب الأسبق ورئيس المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الإسماعيلية الأسبق وابن شقيق المهندس عثمان أحمد عثمان  ومن المقرر تشييع الجثمان بعد صلاة المغرب من مسجد السيدة عائشة بالقاهرة.

 


الاسماعيلية

المهندس اسماعيل عثمان

وفاة اسماعيل عثمان

محافظ الاسماعيلية



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