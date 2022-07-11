محافظ أسيوط: مجازر المحافظة تواصل استقبال الأضاحى مجانا طوال أيام العيد

أسيوط -هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن مجازر المحافظة، استقبلت المئات من رؤوس الماشية لذبحها بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك، فضلاً عن التواجد المكثف للأطباء البيطريين داخل المجازر للكشف على الماشية قبل الذبح، ولتنظيم العمل والإشراف على أعمال الذبح، لافتاً أن جميع العنابر والمجازر التابعة للمحافظة تعمل بكامل طاقتها ويتم تقديم العديد من الخدمات للمواطنين بداية من استقبال الذبائح والكشف الظاهري عليها تتبعها عملية الذبح والكشف البيطري على اللحوم لبيان مدى صلاحيتها وعدم إصابتها بالأمراض الضارة على صحة الإنسان.

كان محافظ أسيوط قد وجه بفتح جمبيع المجازر بمختلف مراكز ومدن المحافظة أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك لذبح الأضاحي بالمجان وعدم تحصيل رسوم على ذلك مع التشديد تواجد للأطباء البيطريين داخل المجازر ومنع الاجازات وحظر الذبح بالشوارع والأماكن غير المخصصة لذلك بهدف الحفاظ على البيئة والنظافة العامة والمظهر الحضاري للشوارع والميادين على مستوى المحافظة وتجنب التعرض للمساءلة القانونية والغرامة المالية.

وقال الدكتور ممدوح كامل بداري مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط إنه يتم استقبال أضاحي المواطنين مجانًا بناءًا على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لافتًا إلى أن مجازر المحافظة استقبلت المئات من رؤوس الماشية خلال أول وثاني يوم عيد الأضحى وجاري استقبال الأضاحي باقي الأيام مجانًا تحت إشراف الدكتور ناصر حسين مدير إدارة المجازر والأطباء البيطريين المتخصصين لافتا إلى تقديم كل الخدمات للمواطنين بالمجان بدءًا من استقبال الأضاحى وإجراء الكشف البيطري عليها ظاهراً لضمان سلامتها وخلوها من العيوب إضافة للشروط الشرعية للأضحية.

وأكد مدير الطب البيطري إننا نحرص كل الحرص في المجازر على النظافة والتعقيم والتطهير الدورى ويتم إجراء الكشف الظاهرى على الأضحية والماشية إضافة إلى ذبحها مجانا والكشف البيطري بعد الذبح لضمان سلامة كل أجزاء الأضحية أو الذبيحة سواء اللحم أو الكبدة وغيرها من أجزاء البقرة أو الجاموس أو الضأن.

يذكر أن محافظ أسيوط قد قرر ـ في وقت سابق ـ انعقاد غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات او شكاوى على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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