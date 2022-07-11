محافظ أسوان: 8 مجازر حكومية تواصل ذبح الأضاحى تحت إشراف بيطرى

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته بمواصلة استقبال المجازر الحكومية بإجمالى 8 مجازر للقيام بأعمال ذبح الأضاحى فيها، وذلك تحت إشراف بيطرى بعيداً عن الشوارع والأماكن العامة التى سيتم تطبيق غرامة فورية فى حالة المخالفة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وكلف محافظ أسوان، مديرية الطب البيطرى بالإستمرار فى دعم المجازر الحكومية بأطقم الأطباء البيطريين لتعمل على مدار الـ24 ساعة لتقديم خدمات ذبح الأضاحى ، وأيضاً التوعية الإرشادية ، بجانب قيامها خلال الأيام الماضية بحملات على الأسواق ، كما أنه يتواجد بكل إدارة الأطباء البيطريين لإجراء الكشف على أى أضحية للإطمئنان على سلامتها ، بجانب تكثيف الحملات التفتيشية لإعدام أي لحوم أو دواجن أو خلاف ذلك غير صالحة للإستهلاك الآدمى للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وفى نفس السياق قامت عدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية ومن بينها مؤسسة مصر الخير بقيادة الدكتور أحمد موسى المدير التنفيذي للمؤسسة بأسوان بمواصلة ذبح الأضاحى وتوزيعها على الأسر المستهدفة الأكثر إحتياجاً بكل شفافية ونزاهة حيث تم ذبح 108 عجل ضمن صكوك الأضحية بالمجازر الحكومية على مستوى مدن ومراكز المحافظة ومنها المجزر الآلى بمدينة أبو سمبل السياحية ، وقد تم تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية من قبل المؤسسة بالتنسيق مع الوحدة المحلية ومسئولى المجزر .