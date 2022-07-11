محافظة الجيزة تزيل حالات بناء مخالفة وتعديات على الأراضى الزراعية

كتب ـ سيد الخلفاوى

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة مجهودات الرصد والمتابعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وتكثيف حملات ضبط مخالفات البناء والتعديات علي أراضي أملاك الدولة والزراعية والتصدي لأي محاولات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تابع محافظ الجيزة جهود مركز ومدينة منشأة القناطر في إزالة مخالفات بناء بناحية بهرمس، تعدي علي أراضي زراعية فى المهد، كما تم إزالة حالة أخري بمساحة 80م بناحية منشأة رضوان عبارة عن ثلاث غرف وصالة بالطوب الأسمنتى وتم إزالتها .

واطلع محافظ الجيزة علي مجهودات مركز ومدينة العياط في إزالة 3 حالات بناء مخالف شملت إزالة تعدى عبارة عن حوائط دور تانى بمساحة 100 م تقريبا، وإزالة حالة تعد على أراضي زراعية عبارة عن أساس بالبلوك الأبيض بمساحة حوالي 175 م بقرية بدسا التابعة للوحدة المحلية ببرنشت، وإزالة حالة تعدى عبارة عن غرفة بالبلوك الابيض علي أرض زراعية بقرية جرزا بالقطورى.

وفي مركز ومدينة العياط، تم تنفيذ إزالة بالمهد بناحية قرية الفهميين عبارة عن حوائط من البلوك الأبيض ارتفاع 3 م على مساحة 100 م .

وفي حي العمرانية، تم ضبط أعمال بناء مخالف لحوائط داخل محل بدون ترخيص بشارع الهنيدى من شارع خاتم المرسلين، وتم إزالة الحوائط و سحب المعدات المستخدمة، بالإضافة إلى ضبط أعمال ترميم إزالة سابقة بالدور الخامس فوق الأرضي بالعقار الكائن 8 شارع عبد المعز من شارع أحمد لطفى السيد، وتم سحب التشوينات الموجودة بالموقع وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية .

وجارى متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأى حالة تعدى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء .