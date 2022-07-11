لو هتاكل فتة ورقاق فى العيد.. نصائح لتجنب الإصابة بالانتفاخ

فاطمة ياسر

بسبب تناول الأطعمة الدسمة خلال الاحتفال بعيد الأضحي المبارك، يتعرض البعض للإصابة بانتفاخ شديد فى المعدة، ومشاكل فى الهضم، لذا يقدم التقرير المنشور بموقع "HEALTHLINE" أهم النصائح لتجنب الإصابة بانتفاخ المعدة.

فى بداية الأمر كشف التقرير أن السبب فى الإصابة بانتفاخ المعدة يرجع لحدوث تغيرات فى النظام الغذائي، وبالتالي تناولك للأطعمة الدسمة وبكمية عالية من الأمور التي تعرضك للإصابة بالانتفاخ الشديد والغازات، كما أن الإصابة بالإمساك تعد من الأسباب، لذا فإن مرضى القولون العصبي الأكثر عرضة للإصابة بالانتفاخ.

وأشار التقرير إلى أن علاج الانتفاخ يكون من تلقاء نفسه، ولكن فى حال أنك قمت بتعديل نظامك الغذائى لفترة من الوقت، عليك التقليل من تناول الأطعمة المالحة والغنية بالكربوهيدرات والمشروبات الغازية، والتقليل من الأطعمة الغنية بالبصل والثوم.

وقدم التقرير أبرز وأهم النصائح للوقاية من الانتفاخ، ومنها:

-أكثر من تناول الألياف فى غذائك اليومي، لأنها تعمل علي الحفاظ علي صحة المعدة والأمعاء بشكل جيد، وتقلل من الانتفاخ.

- قلل قدر الإمكان من الأطعمة المصنعة وذات الدهون بكثرة، لأنها تزيد من الانتفاخ.

-أكثر من شرب الماء لأنها تساعدك فى حل مشكلة الانتفاخ.

-لا تتناول طعامك بشكل سريع، وحاول أن تأكل ببطء لأن ذلك يساعد فى تجنب مشاكل الجهاز الهضمي والحد من الانتفاخ.