لو انت حاجز شقة فى مشروع دار مصر أو سكن مصر.. اعرف هتدفع كام مقدم؟

كتب أحمد حسن

كشفت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، كيفية سداد مقدمت حجز، مشروعات دار مصر وسكن مصر، وطريقة السداد، وذلك بالنسبة للحاجزين الذين تم ارسال ملفاتهم للبنوك وجارى إجراءات التعاقد بالنسبة لهم.

وأضافت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقار، أنه في حالة قبول الملف بعد الاستعلام الميداني والائتماني وانطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة المخصصة له على النظام الآلي للصندوق بنظام التمويل العقاري، يتم استكمال باقي مقدم الحجز كنسبة من ثمن بيع الوحدة السكنية، بالإضافة إلى سداد (1% من ثمن الوحدة، مصاريف إدارية + 0.5% من ثمن الوحدة السكنية لحساب مجلس الأمناء)، على أن يتم سداد باقي إجمالي ثمن الوحدة السكنية على أقساط شهرية (تحدد طبقًا للدخل والسن وثمن الوحدة السكنية) بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة متناقصة سواء كانت 3% أو 8% ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن المواطن سوف يستكمل باقي الإجراءات ودفع باقي المبالغ المقررة تمهيدًا للتعاقد على الوحدة واستلامها، والبدء في دفع الأقساط المقررة وفقًا للمتفق عليه مع جهة التمويل الخاصة بالعميل.