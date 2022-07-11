لخدمتهم على الطرقات.. "صحة الطائف" تطلق خطتها الثانية فى الحج

كتبت ـ إيمان حنا

أطلقت صحة الطائف خطتها الثانية في الحج على جميع طرقات الحجاج في رحلة العودة، وذلك بعد أداء حجاج بيت الله الحرام مناسكهم، وأوضح الناطق الإعلامي بصحة الطائف سراج الحميدان، أن الشؤون الصحية تقوم بتنفيذ خطتها على جميع الطرقات لتقديم الخدمات أثناء عودة الحجاج إلى بلدانهم بعد أداء مناسك الحج، اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق الثاني عشر من ذى الحجة، لافتاً إلى وجود متابعة ميدانية لتحركات ضيوف الرحمن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بقيادة مدير إدارة الأزمات والكوارث خالد العتيبي، لتقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية المختلفة من بداية الحج وحتى عودة الحجاج إلى بلدانهم.

وتم إنشاء مركز إسعافي بمركز السيل الكبير يدعم طريق السيل والرياض عند نفرة حجاج البر العابرين عبر طريق السيل.

يشار إلى أن إدارة الأزمات والكوارث بصحة الطائف فعلت منطقة دعم وإسناد بفرق وطواقم إسعافية وطبية بميقات الهدا تقدر بنحو 10 فرق على مدار الساعة.. لتقديم الدعم لمنطقة مكة عند أي طارئ، وذلك حتى مساء يوم 13.

ونوه الناطق الإعلامي بصحة الطائف، إلى أن المستشفيات الداخلية والخارجية جاهزة تماما لاستقبال أي حالة طارئة.