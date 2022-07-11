لحظة رعب.. اشتعال النيران فى عجلات طائرة أمريكية.. فيديو

كتبت ريهام عبد الله

رصدت عدسات الكاميرات، مشهد مرعب لطائرة تجارية أمريكية، آثار حالة من الرعب بين الركاب بعدما اشتعلت فيها النيران، إلا أنه لحسن الحظ لم يصب أي من الركاب بأذى.

Spirit Airlines plane.. on fire at ATL? pic.twitter.com/NZV9PAwapJ — Alaina Hardie (@trianglegrrl) July 10, 2022

وأظهر الفيديو، ألسنة اللهب وأعمدة الدخان وهي تتصاعد من عجلتين من عجلات الطائرة، بينما كانت واقفة على أرض المطار، وفقا لموقع سكاى نيوز عربية.

الطائرة التى اشتعلت فيها النيران، تابعة لشركة "سبريت" الأمريكية، المتخصصة في الرحلات المنخفضة التكلفة، قد واجهت مشكلة أثناء الهبوط في مطار مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، قادمة من مدينة تامبا بولاية فلوريدا.

البداية، كانت مع ارتفاع درجة حرارة واحد من مكابح عجلات الطائرة واشتعلت فيها النار، لدى هبوطها في مطار أتلانتا، مما تسبب بحالة ذعر بين الركاب على متن الطائرة.

وعملت فرق الإطفاء في المطار على إخماد الحريق، كما عملت السلطات على إخلاء الطائرة من ركابها.

وأكدت الشركة في وقت لاحق أن لا أحد من الركاب أصيب بأذى، مشيرة إلى أن الحادثة وقعت إثر ارتفاع حرارة أحد كوابح الإطارات في الطائرة.