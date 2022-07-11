كوريا الجنوبية: الصواريخ لدينا قادرة على توجيه "ضربة مدمرة" لأي عدو

أ ش أ

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية الجنرال "كيم سونغ-كيوم"، اليوم الإثنين، إن القوات الصاروخية في البلاد قادرة على توجيه «ضربة مدمرة» لأي عدو محتمل، في رسالة ردع على ما يبدو ضد تهديدات بيونج يانج النووية والصاروخية.



وشدد كيم - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - على أهمية «حق الدفاع عن النفس» القائم على «المبادئ والأساسيات» في حالة قيام العدو بأي استفزاز، مسلطا الضوء على دور الضباط والجنود الميدانيين في الرد على استفزازات كوريا الشمالية.



وقد تولى "كيم"، النائب السابق لقائد القوات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة الثلاثاء الماضي، وسط المخاوف من قيام بيونج يانج بإجراء تجربتها النووية السابعة أو أي أعمال استفزازية أخرى.