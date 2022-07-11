اليوم السابع
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الإثنين، 11 يوليه 2022 06:54 م
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قفزات غير مسبوقة فى الأسواق.. 1.47 دولار للتر متوسط سعر البنزين عالميا

الإثنين، 11 يوليه 2022 06:10 م
قفزات غير مسبوقة فى الأسواق.. 1.47 دولار للتر متوسط سعر البنزين عالميا
كتبت -مروة الغول

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بلغ السعر المتوسط للبنزين عالميا إلى 1.47 دولار للتر وذلك بداية شهر يوليو الجارى، حيث توجد فروق ملحوظة ما بين الدول، فتكون الأسعار في الدول الغنية مرتفعة بالمقارنة مع الدول الفقيرة، أما الدول المنتجة والمصدرة للبترول فتكون الأسعار أقل منها بكثير.
 
وتعتبر الولايات الأمريكية المتحدة حالة استثنائية حيث تتميز بالتقدم الاقتصادي المتفوق ولكن في الوقت ذاته تكون أسعار البنزين فيها منخفضة وذلك وفقا لموقع جلوبال بترول برايس.
 
تعود فروق أسعار البنزين في الدول المختلفة إلى الدعم الحكومي للبنزين وحجم الضرائب ،فيشتري جميع الدول في العالم النفط بذات الأسعار ولكنها فيما بعد تفرض ضرائب مختلفة مما يؤدي إلى اختلاف أسعار التجزئة للبنزين.
 
يذكر أن أسواق الطاقة العالمية تشهد  ارتفاعات سعرية لأسعار النفط الخام  منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية ،حيث تخطت الأسعار حاجز  ال100دولار للبرميل.
 
 

أسعار الوقود

ارتفاع أسعار الوقود

سعر البنزين عالميا



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