قضايا على منصة النقض.. أبرزها محمود عزت باقتحام الحدود

كتب إيهاب المهندس

فصلت دوائر الجنايات خلال الفترة الماضية في العديد من القضايا الهامة والتي تنتظر فصل محكمة النقض فيها خلال الفترة المقبلة، ولعل أبرزها ....

محمود عزت بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"

صدر ضد محمود عزت فى ابريل الماضى حكما بالسجن المؤبد في إعادة محاكمته بقضية اقتحام الحدود من الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وسينظر طعن المتهم خلال الفترة المقبلة.

إعادة محاكمة 26 متهما بفض رابعة



حصل 26 متهما تم إعادة محاكمتهم بقضية فض اعتصام رابعة على أحكام بالسجن المشدد 15 سنة لـ 25 متهما والسجن 5 سنوات لمتهم، في شهر مايو الماضى، ومن المقرر ان ينظر حكم النقض الخاص بهم خلال الفترة المقبلة.

محمود شعبان

حصل محمود شعبان على حكما بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وله نقض على الحكم خلال الفترة القادمة.

إعادة محاكمة 18متهما بفض اعتصام النهضة

في 9 يونيو الماضي حصل 18 متهما في إعادة محاكمتهم بفض اعتصام النهضة على حكما بالسجن المشدد 15 سنة ومن المقرر ان ينظر طعنهم خلال الأشهر القادمة.