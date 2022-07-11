فنان دمياطى متعدد المواهب يكتب الشعر وينحت على الخشب ويرسم بالقلم الجاف.. صور

دمياط معتز الشربينى

من النادر أن تجد شخص متعدد المواهب، وخاصة إذا كان هذا الشخص قد نشأ وتربى فى الزمن الجميل يكتب الشعر بالعامية والفصحى، وينحت على الخشب ويرسم بالقلم الجاف.

أنه الفنان المبدع الدمياطى رزق جادو إبن محافظة دمياط الذى ذاع صيته فى كتابة الشعر والرسم والنحت.

" اليوم السابع" التقى مع الفنان والشاعر رزق جادو ليعرف منه مشوار حياته ويتحدث عن موهبته .

يقول رزق جادو: أنعم الله على بالعديد من المواهب منذ الصغر كنت أحب كتابه الشعر بنوعية العامية والفصحى والنحت على الخشب واستخدام الصلصال ورسم الشخصيات العامه بالقلم الجاف.

أضاف رزق، من ضمن الأعمال الخاصة بى عمل نسر من الخشب بحجم كبير وشاركت به فى عدة عروض منها ساقية الصاوي، وكذلك أحب استخدام الصلصال فى نحت بعض المجسمات الصغيرة من الحيوانات، واحب أن اعلم أطفال الأسرة هذه المتعة، واضاف رسمت ايضا العديد من الشخصيات العامة ويحضرنى منها حاليا رسم شخصية الرئيس ياسر عرفات الرئيس الفلسطينى الراحل.

وأضاف جادو، أما بالنسبة للشعر كتبت ما يقرب من 30 قصيدة ويوجد لدى العديد من الاعمال منها ما تم نشره ومنها ما لم ينشر حتى الآن .

وتمكنت من عمل دوانين للشعر ومجموعة قصصية واعتبر الشعر حياتى وساركت بهذه الأشعار فى العديد من المناسبات الأدبية منها ما هو فى قصر الثقافة فى دمياط والصاوى والعديد من المهرجانات الأدبية والثقافية ،ومنها بعض الأغانى مثل قصيده "مصر دائما للامام" ،وقصائد أخرى خاصة بمحافظة دمياط واضاف هذه الموهبة اكتسابها منى ابنائى فهم متعددو المواهب فى كتابة الشعر والرسم والالقاء ،وشاركوا ايضا فى عده مناسبات وحصلوا على العديد من الجوائز وشهادات التقدير.



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