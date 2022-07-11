فرحة فى حديقة حيوان الإسكندرية وإقبال كثيف في ثالث أيام عيد الأضحى.. فيديو

الإسكندرية - فريق المحافظات

قدم "اليوم السابع" فيديو لايف من داخل حديقة حيوان الإسكندرية "النزهة"، لاستقبال الزائرين خلال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وفتح أبوابها للزائرين من محافظة الإسكندرية والمحافظات الأخرى.



وقالت الدكتورة نبيلة وليم عزيز مدير حديقة الحيوان في الإسكندرية، إن الحديقة استقبلت في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، أعدادا كبيرة من الجمهور والزائرين، للاستمتاع بالحديقة والحيوانات، مع توفير كافة سبل وسائل الراحة والاستمتاع والأمن من قبل إدارة الحديقة.



وأكدت الدكتورة نبيلة عازر فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن الإدارة المركزية للحدائق برئاسة اللواء الدكتور محمد رجائى رئيس الادارة المركزية للحدائق ، تبذل ما بوسعها لادخال البهجة و الشرور على الزائرين ، و أن ادارة الحديقة تسعى الى إسعاد الجمهور ، خاصة أنها قامت بإرسال الدب الروسي، وأن حديقة الحيوان تعد ثانى أكبر حديقة حيوان بمصر بعد حديقة حيوان الجيزة.



وأوضحت مدير الحديقة أن الدب فارس احدث الحيوانات داخل حديقة حيوان الإسكندرية، يتعذى على اللحوم والفواكه والسردين ويتم إمداد القفص الخاص به باللوح الثلج والمياة بصفة مستمرة ويعيش الدب الروسي من 25 الي 50 عاما وموسم الزواج في شهري مايو ويوليو وفترة الحملة تكون من 180 الي 250 يوما وسن البلوغ من 4 إلى 6 سنوات.



وأشارت الدكتورة نبيلة وليم، إلى أنه تم إلغاء جميع الاجازات خلال عيد الأضحى المبارك والتواجد المستمر لجميع العاملين بالحديقة وايضا زيادة عدد منافذ بيع تذاكر الدخول لمنع التكدس أمام بوابة حديقة الحيوان.



وتعد حديقة الحيوان بالإسكندرية ثانى أكبر حديقة حيوان بعد حديقة حيوان الجيزة وتقع الحديقة على مساحة 24 فدانا بمنطقة النزهة بالاسكندرية وتقع بجوار حدائق أنطونيادس الشهيرة.





































