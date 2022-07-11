غرق شاب فى قرية غرب الإسكندرية ثالث أيام عيد الأضحى المبارك

الإسكندرية أسماء على بدر

لقى شاب مصرعه غرقت فى أحد قرى الساحل الشمالى بالقرب من الإسكندرية، وجارى البحث عن جثمانه بواسطة رجال الإنقاذ، وذلك ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

البداية تلقت قوات الإنقاذ النهرى بلاغا يفيد بغرق شاب يدعى محمد سيد عبد الحميد 20 سنة فى إحدى القرى بالكيلو 61 غرب الإسكندرية بطريق الساحل الشمالى ولم يتم العثور على الجثمان.

وتواصل قوات الإنقاذ النهرى البحث عن الجثمان لانتشاله من البحر وابلاغ النيابة العامة بالواقعة.

وكانت قد حذرت الأرصاد الجوية من ارتفاع الأمواج على سواحل البحر المتوسط خلال الأيام القادمة ورفع الراية الحمراء على شواطئ محافظة الإسكندرية.