غرق شابين وإنقاذ ثالث على شاطئ العريش

شمال سيناء - محمد حسين

تعرض شابين للغرق فى مياه البحر بمنطقة الريسة شرق العريش، شمال سيناء، بينما تم إنقاذ شاب آخر غربا بمنطقة شاطئ حى بالمساعيد فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وتم نقلهم إلى المستشفى واخطرت الأجهزة المعنية للتحقيق.

وقالت مصادر طبية، إن مستشفى العريش العام استقبل اليوم الاثنين 3 حالات غرق فى مياه البحر ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وقد نجح فريق الأطباء فى انقاذ حالة بينما توفى شابين وهما: عبد الرحمن إبراهيم حسن 16 عاما، ومحمد مسلم حسن 15 سنة من مدينة العريش شمال سيناء.

وتم إخطار أجهزة التحقيق بالحادث لإصدار تصريح بدفن جثتى الشابين، بينما يخضع الثالث إلى عملية إفاقة.