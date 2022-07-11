اليوم السابع
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ضبط 13 عنصرا جنائيا خلال حملات أمنية فى طوخ

الإثنين، 11 يوليه 2022 11:31 ص
ضبط 13 عنصرا جنائيا خلال حملات أمنية فى طوخ حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.
 
وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 10 قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة 13متهم "لعدد 8 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ 2617 حكما قضائيا متنوعا.
 
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى استمرار الحملات.
 

قطاع الأمن العام

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

عناصر إجرامية

أخبار الحوادث



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