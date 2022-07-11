ضبط لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بدمياط

شنت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بدمياط برئاسة الدكتور طارق أبوالنجا وبالاشتراك مع التموين والصحة ومتابعة المحافظة حملة موسعة علي الأسواق.
أسفرت الحملة عن ضبط 107 ك (لحوم جاموسى ولحوم ضآن خارج المجازر الحكومية ، لحوم مفرومة ،دواجن متبل) وكانت جميعها غير صالحة للاستهلاك الادمى وتم تحرير 5 محاضر وفي انتظار قرار النيابة العامة.
يأتي ذلك في اطار تعليمات الدكتوره منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الرقابة على محلات بيع اللحوم والمطاعم خلال فترة عيد الأضحى المبارك.
ضبط لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بدمياطالإثنين، 11 يوليه 2022 11:04 ص
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
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شنت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بدمياط برئاسة الدكتور طارق أبوالنجا وبالاشتراك مع التموين والصحة ومتابعة المحافظة حملة موسعة علي الأسواق.
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