اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 يوليه 2022 12:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بدمياط

الإثنين، 11 يوليه 2022 11:04 ص
ضبط لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بدمياط الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربيني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بدمياط برئاسة الدكتور طارق أبوالنجا وبالاشتراك مع التموين والصحة ومتابعة المحافظة حملة موسعة علي الأسواق.

أسفرت الحملة عن ضبط 107 ك (لحوم جاموسى ولحوم ضآن  خارج المجازر الحكومية ، لحوم مفرومة ،دواجن متبل) وكانت جميعها غير صالحة للاستهلاك الادمى وتم تحرير 5 محاضر وفي انتظار قرار النيابة العامة.

يأتي ذلك في اطار تعليمات الدكتوره منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الرقابة على محلات بيع اللحوم والمطاعم خلال فترة عيد الأضحى المبارك.



 


دمياط

اخبار دمياط

تموين دمياط

طب البيطري

عيد الاضحى



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة