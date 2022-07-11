ضبط أطنان أغذية فاسدة في حملات أمنية بالعيد

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط (1047) قضية تموينية متنوعة، من بينها ضبط (322) قضية بيع بأزيد من السعر، وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (5 طن "دقيق أبيض – سكر حر– أرز " – 1095 عبوة سجائر) ، وكذا (503) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (11 قضية دقيق مدعم"تصرف" – 59 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن -49 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 15 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 4 قضايا بيع بأزيد - 12 قضية توقف عن الإنتاج – 353 قضية متنوعة أخرى) .. بمضبوطات بلغت (8,550 طن دقيق بلدى مدعم) ، وكذا (13) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (10 طن "سكر تموينى" –55100 لتر مواد بترولية").. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (23,550 طن - 1095 عبوة "سجائر" – 55100 لتر مواد بترولية).. كان أبرزها ضبط (5 طن "دقيق أبيض – سكر حر – أرز أبيض") معبأة داخل شكائر بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعار السلع بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

ونجحت الجهود في ضبط (المدير المسئول عن محل بدال تموينى لصرف المقررات التموينية – بمحافظة القاهرة) لتجميعه كمية قدرها (10 طن سكر تموينى) مخصصة ربطاً على البطاقات التموينية وتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السواق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياَ على فارق الدعم.

وتمكنت الجهود من ضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة البحيرة) لتصرفه فى كمية (2٫15 طن دقيق بلدى مدعم) ببيعها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر له و ضبط (1٫8 طن أسماك مجمدة) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

واسفرت الجهود عن ضبط (2 طن دقيق أبيض) بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لعدم وجد بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ويشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخبز سياحى بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية وضبط (2٫5 طن أسمدة زراعية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المزارعين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالكة محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية و ضبط (2 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المديرة المسئولة عن محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر" .. عن ضبط (19) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (2380) عبوة سجائر مختلفة الأنواع .. جاء أبرزها ضبط (880 عبوة سجائر مختلفة الأنواع) بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر) بمحافظة الإسكندرية كما تم ضبط (6) قضايا إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر ب(30,150) طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (13) قضية بمضبوطات بلغت (71 قطعة " 4 قطعة صوتية – 16 قطعة ضوئية – 51 ملصق").