شواطئ بورسعيد كاملة العدد وأفارقة يشيدون بالمعالم السياحية في بورفؤاد.. صور

بورسعيد محمد فرج

شهدت شواطئ مدينتى بورسعيد وبورفؤاد، إقبالاً كبيراً من المصطافين، تزامناً مع ارتفاع درجة الحرارة، ومن جانبه حرص الأطفال والفتيات والشباب، على الاستمتاع بمياه المتوسط والرمال الناعمة، فضلاً عن الألعاب المائية وركوب البدلات التى تدخل الفرحة والبهجة فى نفوس المصطافين.

كما توافد بعض المصطافين، لزيارة معالم مدينة بورفؤاد التاريخية، بالإضافة إلى زيارة جبال الملح التى تنافس جبال الجليد وفيلا الرئيس الراحل أنور السادات وإلتقاط الصور التذكارية وسط فيلات هيئة قناة السويس ذات الطابع الفرنسي القديم وزيارة المجمع الإسلامى بمدخل مدينة بورفؤاد وميدان الملك فؤاد .

ومن جهة أخرى توافد عدد من الأفواج السياحية من أحدى الأفريقية الشقيقة اللذين أعربوا عن سعادتهم البالغة بشاطئ المتوسط والطراز المعمارى الفرنسى وموقعها على المتميز على ضفاف قناة السويس.

ومن جانبه، أكد اللواء محمد عامر رئيس مجلس مدينة بورفؤاد، أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى خلال أيام عيد الأضحى المبارك بغرفة عمليات مدينة بورفؤاد، فضلاً عن تكثيف الحملات على نظافة الشاطئ والحداىق العامة والمنتزهات للحفاظ على على المظهر الجمالى مدار عيد الأضحى .

وتابع عامر أن غرفة العمليات الرئيسية بالمدينة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين وايجاد الحلول العاجلة تيسيرا على المواطنين.