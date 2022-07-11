اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 يوليه 2022 06:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

شواطئ بورسعيد كاملة العدد وأفارقة يشيدون بالمعالم السياحية في بورفؤاد.. صور

الإثنين، 11 يوليه 2022 05:33 م
شواطئ بورسعيد كاملة العدد وأفارقة يشيدون بالمعالم السياحية في بورفؤاد.. صور شواطئ بورسعيد كاملة العدد
بورسعيد محمد فرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت شواطئ مدينتى بورسعيد وبورفؤاد، إقبالاً كبيراً من المصطافين، تزامناً مع ارتفاع درجة الحرارة، ومن جانبه حرص الأطفال والفتيات والشباب، على الاستمتاع بمياه المتوسط والرمال الناعمة، فضلاً عن الألعاب المائية وركوب البدلات التى  تدخل الفرحة والبهجة فى نفوس المصطافين. 

كما توافد بعض المصطافين، لزيارة معالم مدينة بورفؤاد التاريخية، بالإضافة إلى زيارة جبال الملح التى تنافس جبال الجليد وفيلا الرئيس الراحل أنور السادات وإلتقاط الصور التذكارية وسط فيلات هيئة قناة السويس ذات الطابع الفرنسي القديم وزيارة المجمع الإسلامى بمدخل مدينة بورفؤاد وميدان الملك فؤاد .
 
ومن جهة أخرى توافد عدد من الأفواج السياحية من أحدى الأفريقية الشقيقة اللذين أعربوا عن سعادتهم البالغة بشاطئ المتوسط والطراز المعمارى الفرنسى  وموقعها على المتميز على ضفاف قناة السويس.
 
ومن جانبه، أكد اللواء محمد عامر رئيس مجلس مدينة بورفؤاد، أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى خلال أيام عيد الأضحى المبارك بغرفة عمليات مدينة بورفؤاد، فضلاً عن تكثيف الحملات على نظافة الشاطئ والحداىق العامة والمنتزهات  للحفاظ على على المظهر الجمالى مدار عيد الأضحى .
 
وتابع عامر أن غرفة العمليات الرئيسية بالمدينة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين وايجاد الحلول العاجلة تيسيرا على المواطنين.
 
شواطئ بورسعيد كاملة العدد (1)
شواطئ بورسعيد كاملة العدد (1)

شواطئ بورسعيد كاملة العدد (2)
شواطئ بورسعيد كاملة العدد (2)

شواطئ بورسعيد كاملة العدد (3)
شواطئ بورسعيد كاملة العدد (3)

شواطئ بورسعيد كاملة العدد (4)
شواطئ بورسعيد كاملة العدد (4)

شواطئ بورسعيد كاملة العدد (5)
شواطئ بورسعيد كاملة العدد (5)

شواطئ بورسعيد كاملة العدد (6)
شواطئ بورسعيد كاملة العدد (6)

شواطئ بورسعيد كاملة العدد (7)
شواطئ بورسعيد كاملة العدد (7)

شواطئ بورسعيد كاملة العدد (8)
شواطئ بورسعيد كاملة العدد (8)

شواطئ بورسعيد كاملة العدد (9)
شواطئ بورسعيد كاملة العدد (9)

شواطئ بورسعيد كاملة العدد (10)
شواطئ بورسعيد كاملة العدد (10)
 
 
 

بورسعيد

اخبار مصر

عيد الاضحى

اخبار بورسعيد

شواطئ بورسعيد



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة