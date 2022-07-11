شكوى من تراكم أكوام القمامة في مدخل جزيرة طما بسوهاج.. وقروى سلامون يرد

كتب - محمود أحمد عطا

أرسل القارئ علاء الدين احمد مصطفى عبر خدمة "صحافة المواطن"، بـ"اليوم السابع"، شكوى بسبب تراكم القمامة فى مدخل جزيرة طما بمحافظة سوهاج وخروج رائحة كريهة وانتشار الحشرات واغلاق القمامة للطريق.



القمامة وقال : "أهالي جزيرة طما التابعة إلى محافظة سوهاج تعانى من انتشار تلال القمامة، ومخلفات المواشي، مما قد يؤدى إلى إصابة الطالبات بأمراض خطيرة وتؤثر على الصحة العامة، كما تؤثر على الشكل الحضارى والجمالى لها". قام اليوم السابع بالتوصل مع رمضان نوير رئيس مجلس قروي سلامون والذى أفاد أن غدا سوف يتم إرسال المعدات لرفع جميع القمامة من المنطقة وأن المنطقة تم رفع المخلفات منها أكثر من مرة إلا أن الاهالى بالمنطقة هم من يقومون بإلقاء المخلفات وتم تحرير العديد من المحاضر لهم والوحدة المحلية تهيب بالسادة المواطنين الإلتزام وعدم إلقاء المخالفات بالمنطقة وإتباع الطرق الصحية في التخلص منها في الأماكن التي خصصها المجلس لذلك من اجل الحفاظ على البيئة المحيطة بهم ومن أجل سلامتهم.

القمامة



القمامة



القمامة

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، عبر خدمة "واتس آب اليوم السابع" برقم 01280003799، أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

كما تتيح الخدمة الجديدة "شكوتك بصوتك" إمكانية أن يطلب القراء من فريق "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو للكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر او معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على اليوم السابع.

ويجدد "اليوم السابع" دعوته لقرائه الأعزاء، للمشاركة بشكواهم ومشاكلهم، من خلال تطبيق الواتس آب، على رقم 01280003799، خدمة "شكوتك بصوتك" لتسجيل شكاوى المواطنين بالصوت والصورة ويتواصل محررو "اليوم السابع"، مع القراء مباشرة فى أماكن متفرقة بالقاهرة والمحافظات، من كل أسبوع، للاستماع إلى شكواهم وتسجيلها لنشرها على الموقع الإلكترونى.