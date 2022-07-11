رفع 350 طن تراكمات بمناطق شرق مدينة أسوان واستمرار حملات إزالة التعديات.. صور

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، رؤساء المراكز والمدن، وكافة الجهات المعنية بشأن مواصلة العمل طوال إجازة عيد الأضحى المبارك من خلال رصد أى حالات تعدٍ بالاستعانة بمنظومة المتغيرات المكانية للإزالة الفورية لأى تعديات مستحدثة.

كما وجه بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات والأتربة والإنارة لخلق متنفس حيوى للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة، فضلاً عن إضفاء الشكل الجمالى والحضارى المطلوب حفاظ على البيئة المحيطة.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين برصد 2 حالة تعدى داخل قرية خريت إحداهما عبارة عن مبنى بمساحة 200 م2 بكود متغيرات مكانية رقم " 75391 "، والثانى عبارة عن سور بارتفاع 3 م2 بمساحة 200 م2 بكود متغيرات مكانية رقم " 755710 " وتم الإزالة الفورية لها.

كما قامت الوحدة المحلية بنصر النوبة أيضاً بالاستمرار فى تنفيذ أعمال النظافة ورفع التراكمات بمختلف القرى والمناطق السكنية الواقعة داخل نطاق المدينة، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة المهندس سيد مدنى بالتفاعل السريع مع شكوى أهالى مناطق شرق المدينة والمرسلة للمحافظ على الواتس آب الخاص به بشأن وجود تجمعات للقمامة.

وتم على الفور توجيه اللوادر وسيارات النقل الثقيل حمولة 20 طن لهذه المناطق المختلفة، وتم رفع أكثر من 350 طن شملت رفع 160 طن من القمامة والمخلفات بمناطق السيل والسيل الريفى وخور عواضة فى يوم الوقفة وأول أيام عيد الأضحى.

فيما تم رفع 190 طن خلال يومى ثانى وثالث أيام العيد من مناطق الناصرية والحكروب وحتى المطحن بمسافة إجمالية 4 كم بجوار مصرف السيل، ويتم بالتوازى تكثيف أعمال النظافة العامة بباقى الأحياء والمناطق السكنية والشوارع الرئيسية والداخلية.

وتزامن مع ذلك استمرار حالة الهدوء وانتظام حركة مركبات وسيارات السيرفيس لنقل المواطنين داخل مواقف المحافظة على خطوط السير المختلفة الداخلية أو فيما بين المدن والمحافظات الأخرى.