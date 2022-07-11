رئيس نظافة القاهرة يتفقد أعمال رفع المخلفات فى ثالث أيام عيد الأضحى

تفقد اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة اليوم، أعمال رفع التراكمات الموجودة بطول الطريق بمقابر المقطم وفتح الطريق الرئيسى لدخول المقابر بمعرفة الإدارة المركزية للنظافة بالتعاون مع الإنقاذ المركزى بمعدات وسيارات الهيئة.

وتم رفع أكثر من 145 سيارة قلاب كبير من الرتش ومخلفات البناء والهدم مع تحسين وتهذيب المنطقة بكافة مداخلها ومحاورها فى تحدى جديد للهيئة برفع تلك التراكمات وفق خطط الهيئة للقضاء نهائيا على تلك التراكمات تحت إشراف مباشر من المهندس ممدوح اليمانى مستشار رئيس الهيئة للنظافة والمهندس سيد عبد المقصود مدير الإنقاذ والمهندس محمد حسان مدير فرع المقطم.

وتفقد الشرشابى أعمال النظافة والتجميل بالمعادى وزهراء المعادى وقدم لجميع العاملين بالأوتوستراد والقطامية التهنئة بعيد الأضحى المبارك فى تواجد بصفة دورية مع أبناء الهيئة أماكن عملهم لرفع الروح المعنوية لهم

واجتمع مع رؤساء أفرعى الهيئة بالمنطقة الجنوبية بحى المعادى والبساتين وأمر بدمج أعمالهم ومناطهم الإدارية فى تعاون مستمر بين الفرعين واستمع إليهم وأثنى على المجهود المبذول فى الفرعين وطلب منهم المزيد من الجهد والاجتهاد واستمرار العمل وإثبات الذات وتجديد الأفكار لزيادة الاستفادة من إمكانيات الهيئة فى رفع كفاءة النظافة بكافة أرجاء الفرعين.

كما تفقد أعمال رفع كفاءة الزارعات والشتلات المزروعة بمحيط منطقة القمر الصناعى بالمعادى وأمر بعمل لاند سكيب لكل منطقة يتم زراعتها مع تنسيق وضع الزارعات والأشجار لمحاور وطرق وجزر وحدائق القاهرة وعمل لمسة جمالية تظهر كافة أعمال المركزية للتجميل

واختتم جولته التفقدية للمنطقة الجنوبية بالمرور على أعمال رفع التراكمات وتجريد الأتربة بطول الطريق بالأوتوستراد بقطاع طرة بالتعاون والتنسيق المستمر بين المركزية للنظافة والإنقاذ المركزى بحلوان.

وقدم السيد اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة التهنئة لأبنائه من العاملين بطرة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لمؤازرته لهم بتواجده معهم وخاصة فى أيام الطوارئ والاعياد،

وفى ثانى جولته التفقدية اليوم ثالث أيام عيد الأضحى المبارك قام السيد اللواء ايهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بزيارة فرع الهيئة بحى شبرا بالمنطقة الشمالية وتفقد مدى جاهزية الفرع فى تنفيذ خطط الهيئة لرفع كفاءة النظافة بالقاهرة.

كما قام بزيارة فرع الهيئة بحى روض الفرج واستمع لشرح من مدير الفرع للمعوقات وأمر المركزية للنظافة بتذليل كافة العقبات ودمج أيضا الحدود الإدارية بين فرعى شبرا وروض الفرج لرفع مستوى النظافة ليشعر المواطن بالتحسن الملحوظ والفعال فى منظومة النظافة الجديدة وفق خطط الهيئة والمركزية للنظافة بتفعيل منظومة النظافة الجديدة.