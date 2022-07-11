رأس البر تستقبل زائريها وسط استعدادات مكثفة لتوفير كافة الخدمات

دمياط معتز الشربيني

أعلنت الوحدة المحلية بمدينة رأس البر بدمياط استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، حيث شهدت المدينة إقبال كبير منذ الساعات الأولى من فجر ثالث أيام العيد، وسط استعدادات مكثفة لتوفير كافة الخدمات وتنظيم حركة الدخول والخروج من وإلى المدينة لتيسير الحركة المرورية وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور.

وفى سياق متصل، تنتشر فرق الإنقاذ بطول الشاطئ منذ شروق الشمس وحتى غروبها هذا إلى جانب تواجد المعدات البحرية وتزويد الشاطئ بعدد 5خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد 4 نقاط للإسعاف و33 برج إنقاذ.