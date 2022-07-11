دعم مستشفى الضبعة ومطروح العام بالأجهزة الطبية لتحسين الخدمة المقدمة للأهالى

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الشكر والتقدير للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى القائم بأعمال وزير الصحة وذلك للاستجابة السريعة والتعاون فى الارتقاء بمنظومة الصحة بمطروح مع دعمها بعدد من الأجهزة الطبية وغير الطبية بعد جولته الميدانية خلال إجازة وقفة وأيام عيد الأضحى المبارك وتفقد المستشفيات ونقاط الاسعاف والوقوف على مدى الاحتياجات اللازمة لتقديم مزيد من الخدمات الطبية وتحسين الخدمة الصحية لأهالى مطروح وزائريها.

واستقبلت مديرية الصحة بمحافظة مطروح مساء اليوم الاثنين عدد من الأجهزة الطبية وغير الطبية تم الدفع بها من وزارة الصحة لدعم عدد من المستشفيات بالمحافظة.

وأوضح الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح أن الأجهزة الطبية وغير الطبية تتضمن لمستشفى الضبعة، بالإضافة إلى فرش كامل لسكن الأطباء بالمستشفى، وأيضا دعم مستشفى مطروح العام، بالإضافة إلى فرش كامل لسكن الأطباء بالأجهزة الكهربية، وكذلك لمستشفى النجيلة فرش كامل لسكن الأطباء لتحقيق الاستقرار للأطباء والمرضى، كما تم دعم مستشفى الأطفال بمطروح بعدد 7 سرير عناية مركز للأطفال شاملة أجهزة التنفس الصناعى والمونيتور.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه سيتم كذلك التدخل السريع لحل مشكله المصاعد ( الأسانسيرات) لتيسير نقل المرضى إلى الادوار العليا بالمستشفيات.