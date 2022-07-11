دراسة روسية تكشف طرقاً حديثة لتشخيص وعلاج السرطان

كتبت: رشا مراد

يوجد العديد من طرق علاج السرطان. بناءً على حالتك بشكل محدد، قد تتلقى طريقة علاج واحدة أو قد تتلقى مزيجًا من طرق العلاج.

يهدف علاج السرطان إلى تحقيق الشفاء من المرض لكي تتمكن من عيش حياة طبيعية. وبناءً على حالتك، قد يكون الشفاء ممكنًا، وقد لا يكون كذلك. إذا لم يكن الشفاء أمرًا واردًا، فسيكون الهدف من العلاجات التي تخضع لها تقليص حجم السرطان أو إبطاء نموه، مما يتيح لك التمتع بحياتك دون الشكوى من الأعراض لأطول فترة ممكنة، بحسب ما جاء في روسيا اليوم.

علماء من مركز الكيمياء الطبية بجامعة مقاطعة تولياتي،بالتعاون مع زملائهم من جامعة سانت بطرسبورغ وجامعة فلورنسا الإيطالية، ابتكروا مركبًا جديدًا يقتل السرطان.

اكتشف الخبراء مركبات كيميائية جديدة - السلفوناميدات ، القادرة على تثبيط نشاط الأنهيدراز الكربوني. وفقا للعلماء ، تحت تأثير السلفوناميدات ، تدخل الخلايا السرطانية في موت الخلايا المبرمج العميق. هذه هي آلية موت الخلية.

ووفقا لما أعلنته قناة "سمارا" الرسمية، اكتشف الخبراء مركبات كيميائية جديدة سلفوناميدات، قادرة على كبح نشاط الأنهيدراز الكربوني. وأنه تحت تأثير السلفوناميدات، تدخل الخلايا السرطانية، في آلية الموت المبرمج.

وتمكن خبراء من جامعة شمال القوقاز الفدرالية من تدريب الذكاء الاصطناعي كيف يتعرف على سرطان الجلد من الصور، وقد بلغت نتيجة الاختبارات 83 بالمئة.

ومن جانبهم يخطط علماء جامعة القرم الفدرالية لإنشاء عدد كبير من الخلايا المناعية الرئيسية وتعليمهم التعرف على الخلايا السرطانية. ومن ثم تختبر هذه الخلايا لتحديد قدراتها المضادة للسرطان في أنظمة نموذجية خاصة.